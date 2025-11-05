12월7일 트리플 타이틀전 열리는 굽네 ROAD FC 075, 얼리버드 …

|
[스포츠조선 권인하 기자]타이틀전 3개가 진행되는 2025년 로드FC 연말 대회의 티켓 판매가 시작됐다.
윤태영은 1m83의 큰 신장과 2m에 달하는 리치를 이용한 타격이 강점인 파이터. 그래플링을 즐기는 스타일의 오토니는 UFC 챔피언 알렉스 페레이라에게 리어네이키드 초크로 탭을 받아낸 적이 있다.
라이트급에서도 타이틀전이 진행된다. 라이트급 토너먼트 우승자 카밀 마고메도프(33·KHK MMA TEAM)가 러시아의 리즈반 리즈바노프(31·MFP)를 상대로 1차 방어전을 치른다. 4연승을 거두며 토너먼트 우승을 차지, 라이트급에서 적수가 없는 카밀 마고메도프가 단 한 경기지만, 엄청난 임팩트로 타이틀전 기회를 받은 리즈반 리즈바노프를 상대로 어떤 모습을 보여줄지 기대된다.
마지막으로 플라이급 기대주인 조준건(19·더 짐 랩)과 정재복(25·킹덤MMA)의 경기도 공개됐다. 2024년 로드FC에 합류한 조준건은 플라이급에서 많은 파이터들을 도발을 하며 단숨에 주목받고 있다. 화려한 기술을 바탕으로 한 경기도 호평 받으며 인기를 끌꼬 있는데, 그래플링이 강한 정재복과 대결이 성사됐다. 두 파이터는 맞붙기 전부터 SNS를 통해 서로를 도발하며 많은 팬들이 기대하고 있다.
이외에도 풍성한 대진이 기다리고 있으며, 로드FC는 추가 대진을 곧이어 발표할 예정이다. 현재 로드FC는 놀 티켓에서 일반석을 대상으로 얼리버드 티켓 판매를 하고 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com
◇굽네 ROAD FC 075 / 12월 7일 서울 장충체육관
[웰터급 타이틀전 윤태영 VS 퀘뮤엘 오토니]
[라이트급 타이틀전 카밀 마고메도프 VS 리즈반 리즈바노프]
[페더급 타이틀전 하라구치 신 VS 으르스켈디 두이세예프]
[플라이급 조준건 VS 정재복]
[굽네 ROAD FC 076 / 2026년 3월 15일 서울 장충체육관]
[글로벌 토너먼트 밴텀급 결승전 김수철 VS 양지용]