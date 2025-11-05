12월7일 트리플 타이틀전 열리는 굽네 ROAD FC 075, 얼리버드 티켓 판매 시작

기사입력 2025-11-05 19:16


12월7일 트리플 타이틀전 열리는 굽네 ROAD FC 075, 얼리버드 …

[스포츠조선 권인하 기자]타이틀전 3개가 진행되는 2025년 로드FC 연말 대회의 티켓 판매가 시작됐다.

로드FC는 5일 오후 6시부터 놀 티켓에서 굽네 ROAD FC 075의 티켓 판매를 시작했다. 굽네 ROAD FC 075는 12월 7일 서울 장충체육관에서 개최될 예정인 로드FC의 2025년 마지막 넘버시리즈다.

2025년을 마무리하는 대회인 만큼 라인업이 탄탄하다. 웰터급의 강자 윤태영(29·제주 팀더킹)과 새로 영입된 퀘뮤엘 오토니(33·KOMODO FIGHT)가 케이지에 올라 최초의 웰터급 챔피언이 탄생한다.

윤태영은 1m83의 큰 신장과 2m에 달하는 리치를 이용한 타격이 강점인 파이터. 그래플링을 즐기는 스타일의 오토니는 UFC 챔피언 알렉스 페레이라에게 리어네이키드 초크로 탭을 받아낸 적이 있다.

라이트급에서도 타이틀전이 진행된다. 라이트급 토너먼트 우승자 카밀 마고메도프(33·KHK MMA TEAM)가 러시아의 리즈반 리즈바노프(31·MFP)를 상대로 1차 방어전을 치른다. 4연승을 거두며 토너먼트 우승을 차지, 라이트급에서 적수가 없는 카밀 마고메도프가 단 한 경기지만, 엄청난 임팩트로 타이틀전 기회를 받은 리즈반 리즈바노프를 상대로 어떤 모습을 보여줄지 기대된다.

페더급 챔피언도 다시 탄생한다. 일본의 하라구치 신(27·BRAVE GYM)과 키르기스스탄의 으르스켈디 두이세예프(24·ATAMAN TEAM)가 맞붙어 새로운 챔피언을 가린다. 지난해 으르스켈디 두이세예프가 하라구치 신의 형인 하라구치 아키라를 꺾은 적 있어 형의 복수를 위한 매치로 관심이 모아지고 있다.

마지막으로 플라이급 기대주인 조준건(19·더 짐 랩)과 정재복(25·킹덤MMA)의 경기도 공개됐다. 2024년 로드FC에 합류한 조준건은 플라이급에서 많은 파이터들을 도발을 하며 단숨에 주목받고 있다. 화려한 기술을 바탕으로 한 경기도 호평 받으며 인기를 끌꼬 있는데, 그래플링이 강한 정재복과 대결이 성사됐다. 두 파이터는 맞붙기 전부터 SNS를 통해 서로를 도발하며 많은 팬들이 기대하고 있다.

이외에도 풍성한 대진이 기다리고 있으며, 로드FC는 추가 대진을 곧이어 발표할 예정이다. 현재 로드FC는 놀 티켓에서 일반석을 대상으로 얼리버드 티켓 판매를 하고 있다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com


◇굽네 ROAD FC 075 / 12월 7일 서울 장충체육관

[웰터급 타이틀전 윤태영 VS 퀘뮤엘 오토니]

[라이트급 타이틀전 카밀 마고메도프 VS 리즈반 리즈바노프]

[페더급 타이틀전 하라구치 신 VS 으르스켈디 두이세예프]

[플라이급 조준건 VS 정재복]



[굽네 ROAD FC 076 / 2026년 3월 15일 서울 장충체육관]

[글로벌 토너먼트 밴텀급 결승전 김수철 VS 양지용]





:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박성광, 올해도 故박지선 납골당 찾았다…"오빠가 늦었다, 넌 그대로네" [SCin스타]

2.

"♥김연아 사랑을 가진 남자" 고우림, 요리까지 잘하는 매력 연하남..7일 '편스토랑' 뜬다

3.

방탄 RM, 가족사진 공개했다..똑닮은 붕어빵 비주얼, 우월한 유전자

4.

'류수영♥' 박하선, 피부과 시술 찐 후기.."뒤늦게 레이저, 왜 진작 안 했는지"

5.

브라이언, '300평 대저택'서 스케일 큰 보물찾기 진행...깜짝 호화 디너까지

스포츠 많이본뉴스
1.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

2.

'韓 새 역사 썼다'→'골든보이' 이강인도 환호, U-17 대표팀 드디어 멕시코 잡았다…'구현빈→남이안 연속골' 2-1 제압

3.

"번리전 골, 나도 잘 알아" 판 더 펜 75m 원더골에 손흥민 EPL 급소환…'와우' 美에서 전한 축하 메시지에 또 감동

4.

"SON 공백 있다" 감독 공식 입장, 바보 같은 토트넘 눈물 흘려도 싸다..."보강 왜 안했어? 예견된 참사...대가 치르는 중" 맹비판

5.

9일 뒤면 또 역사를 본다! 오타니=MVP에 얽힌 대기록 5가지...그러나 만장일치 가로막을 그 변수?

스포츠 많이본뉴스
1.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

2.

'韓 새 역사 썼다'→'골든보이' 이강인도 환호, U-17 대표팀 드디어 멕시코 잡았다…'구현빈→남이안 연속골' 2-1 제압

3.

"번리전 골, 나도 잘 알아" 판 더 펜 75m 원더골에 손흥민 EPL 급소환…'와우' 美에서 전한 축하 메시지에 또 감동

4.

"SON 공백 있다" 감독 공식 입장, 바보 같은 토트넘 눈물 흘려도 싸다..."보강 왜 안했어? 예견된 참사...대가 치르는 중" 맹비판

5.

9일 뒤면 또 역사를 본다! 오타니=MVP에 얽힌 대기록 5가지...그러나 만장일치 가로막을 그 변수?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.