'피겨 여왕' 김연아의 악몽까지 소환→"말리닌은 소트니코바의 아들!" 충격 비판까지...밀라노 뒤흔들 美-日 피겨 전쟁 예고

8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 연기를 마친 미국 일리야 말리닌. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.08/
[스포츠조선 이현석 기자]일본과 세계에서 충격적인 비판이 쏟아지고 있다.
일본은 지난 9일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 팀 이벤트(단체전)에서 총점 68점으로 은메달을 따냈다. 금메달의 주인공은 미국(69점)이었다. 단 1점 차이로 메달 색이 갈렸다.
팀 이벤트는 남녀 싱글, 페어, 아이스댄스까지 4개 종목 합계 점수로 순위를 정한다. 일본은 페어에서 미우라 리쿠-기하라 류이치 조가 1위, 사카모토 가오리가 여자 싱글 프리 1위를 하며 59점을 달성, 미국과의 격차를 완전히 없앴다. 마지막 운명은 남자 싱글 프리로 넘어갔다.
은반 위에 선 주인공은 일리야 말리닌(미국)과 사토 슌(일본), 두 선수는 최고의 연기를 펼치며 마지막 경쟁에 돌입했다. 말리닌은 '쿼드갓'이라는 별명에 어울리는 엄청난 점프를 선보였다. 점프 7번 중 5번이 쿼드러플이었다. 백플립까지 다시 한번 선보이는 여유로 관중들을 사로잡았다. 사토 또한 최선을 다했으나 결과에서 밀렸다. 말리닌은 예술점수에서는 큰 차이가 없었으나, 기술 점수에서 사토와 4점 가까이 격차를 벌리며 웃었다. 말리닌 200.03점, 사토 194.86점으로 희비가 엇갈렸고, 일본은 마지막 순간 패배로 은메달에 만족해야 했다.
8일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨 팀이벤트 남자싱글. 점수를 확인하고 동료들과 함께 기뻐하는 일본 가기야마 유마. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.08/
일본 내에서는 부정적인 여론이 쏟아졌다. 말리닌의 실수 때문이다. 말리닌은 이날 경기 몇 차례 점프 실수를 범하며 점수가 깎였다. 하지만 그럼에도 불구하고 높은 점수를 받았다. 반면 사토 슌은 클린 연기였다. 차이는 기본 점프의 점수와 일부 점프의 수행점수(GOE)에서 갈렸다. 말리닌은 점프 실수가 있었지만, 성공한 점프들에서 높은 GOE를 기록하며 만회했다.
그럼에도 일본과 세계 피겨 팬들의 반응은 뜨겁다. 일부 팬은 소치 올림픽 당시 아델리나 소트니코바와 말리닌의 사진을 동시에 올린 후 "엄마와 아들이다"며 두 사람의 닮은 상황을 비난하기도 했다.
한편 말리닌과 사토, 가기야마 유마 등 미국과 일본 선수들은 11일 개인전 남자 싱글 쇼트프로그램으로 다시금 경쟁에 돌입한다.