'이럴 수가' 한국 버리고 '중국 귀화'→행운 따랐다…中 린샤오쥔, '1호 어드밴스' 남자 쇼트트랙 1000m 예선 통과

기사입력 2026-02-11 00:17


10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 남자 1000m 예선이 열렸다. 상대 파울 인정으로 예선 통과한 중국 린샤오쥔. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/

[스포츠조선 김가을 기자]린샤오쥔(중국·한국명 임효준)이 8년 만의 올림픽에서 기사회생했다.

10일(이하 한국시각), 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 남자 쇼트트랙 1000m 예선이 펼쳐졌다.

린샤오쥔은 옌스 판스바우트(네덜란드), 러시아 출신 이반 포사시코브(개인중립선수·Individual Neutral Athletes·AIN), 레이니스 베르진스(라트비아)와 7조에서 레이스를 펼쳤다.

8년 만에 다시 밟는 무대였다. 그는 한국 대표팀의 에이스로 2018년 평창동계올림픽 쇼트트랙 남자 1500ｍ에서 금메달을 땄다. 하지만 2019년 6월 국가대표 훈련 중 동성 후배 선수의 바지를 내리는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹에서 선수 자격 1년 정지 중징계를 받았다. 그는 강제 추행 혐의와 관련해 법정 공방을 벌여 무죄를 선고받아 명예를 회복했지만, 재판 과정에서 2022년 베이징 동계올림픽에 출전하겠다며 중국 귀화를 택했다.

변수가 있었다. 린샤오쥔은 '한 선수가 국적을 바꿔서 올림픽에 출전하려면 기존 국적으로 출전한 국제대회 이후 3년이 지나야 한다'는 국제올림픽위원회(IOC) 올림픽 헌장에 따라 베이징 올림픽 출전이 무산됐다. 오랜 기간 국제무대에 복귀하지 못하다가 2022~2023시즌 ISU 쇼트트랙 월드컵을 통해 모습을 드러냈다. 이번 대회는 린샤오쥔이 귀화 후 출전하는 첫 올림픽이다.


린샤오쥔은 시작부터 주춤했다. 뒤쪽에 밀려 경기하던 린샤오쥔은 판스바우트의 선두 레이스 흐름을 따라갔다. 4바퀴를 남기고선 스퍼트를 올렸다. 린샤오쥔은 인코스를 파고 들어 2위로 올라섰다. 하지만 상대 견제도 만만하지 않았다. 린샤오쥔은 결국 1분26초33을 기록, 3위로 결승선을 통과했다.

반전이 있었다. 경기 뒤 포사시코브와 린샤오쥔의 충돌에 대한 판정이 이뤄졌다. 심판은 포사시코브에게 페널티, 린샤오쥔에게 어드밴스를 선언했다. 린샤오쥔은 이번 대회 '1호' 어드밴스로 힘겹게 예선을 통과했다. 이로써 그는 12일 열리는 남자쇼트트랙 1000m 준준결선에 나선다.

한편, 린샤오쥔 때문에 문제도 발생했다. 이날 중계를 맡은 배성재 캐스터는 계속해서 린샤오쥔을 임효준으로 불렀다. 레이스가 끝나고 나서야 린샤오쥔으로 정정했다. 팬들은 '린샤오쥔을 왜 임효준이라 부르냐', '린샤오쥔은 린샤오쥔이다' 등의 부정 반응을 보였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.