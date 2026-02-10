이럴 수가! '동메달 질투하니' 유승은 보드 던지기, 日 충격 테러…이유도 모르면서, '인상 안좋다' 도 넘은 트집

[스포츠조선 박찬준 기자]'올림픽 동메달리스트'가 된 유승은(18·성복고)을 향한 일본의 트집이 도를 넘었다.
유승은은 10일(이하 한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 171.00점을 얻으며, 동메달을 획득했다. 유승은은 대한민국 스노보드 프리스타일 역사상 최초, 한국 설상 종목 첫 여자 메달리스트로 이름을 올렸다.
유승은은 이날 놀라운 경기력을 보였다. 1차 시기에서 백사이드 트리플콕 1440도를 깔끔하게 성공시키며 87.75점을 얻은 유승은은 2차 시기에서 프런트사이드 트리플콕 1440도까지 멋지게 마무리했다.
프런트사이드 트리플콕 1440도는 '비장의 무기'였다. 전 세계에서도 5명 정도만이 소화할 수 있는 최고난도 기술이다. 연습 때도 성공시킨 적이 없는 기술이었지만, '테토녀' 유승은은 실전에서, 그것도 올림픽 무대에서 완벽히 소화했다. 성공 후에는 보드를 던지는 세리머니까지 펼쳤다. 유승은은 경기 후 "너무 신나서 그랬다"고 했다.
하지만 일본 팬들은 유승은의 세리머니에 불편한 기색을 드러냈다. 일본 매체 '디앤서'에 따르면, 일부 일본 팬들은 '보드를 다루는게 너무 거칠다', '보드를 던져서 기술이 실패하고 화풀이 하는 줄 알았는데 성공했네?', '기술은 훌륭했지만 보드를 던진 것이 인상에 안좋다', '자신의 무기를 던져서 뭐하겠다' 등 부정적 반응을 쏟아냈다.
유승은은 이후 3차 시기에서 다시 한번 프런트사이드 트리플콕 1440도를 다시 한번 시도했지만, 이번에는 제대로 착지하지 못했다. 결국 금메달은 179.00점을 기록한 일본의 무라세 코코모가 차지했다. 은메달은 조이 사도스키 시노트(뉴질랜드·172.25점)의 몫이었다. 유승은은 지난 1년2개월 사이 발목 골절, 팔꿈치 탈골, 손목 골절 등 3번의 부상과 2번의 수술, 큰 시련을 이겨내고 값진 은메달을 거머쥐었다.
일본 팬들의 쓸데없는 우려와 달리, 유승은은 금메달을 차지한 코코모를 포옹하며, 일본어로 "대박", "축하합니다"고 한 것으로 알려졌다. 유승은은 메달 획득 후 인터뷰에서도 "무라세의 영상은 휴대전화에 저장해놓을 정도로 정말 많이 봤다. 어릴 때부터 무척 팬이었다"며 "함께 올림픽에 참가한 것만으로도 영광"이라고 존경심을 드러내는 등 '특급 인성'을 과시했다.