[밀라노 LIVE]한국은 왜 어드밴스 없었나? 모든 건 '충돌 시점'...빠른 항의에도 아쉬움 삼킨 이유

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]충돌 시점이 문제였다. 항의에도 구제를 받을 수 없었다.
대한민국 쇼트트랙 대표팀은 10일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주에서 메달 획득에 실패했다. 4년 전 베이징 대회에서 충격의 예선탈락을 당했던 대한민국은 금메달에 도전했지만, 이번에는 준결선에서 눈물을 흘렸다.
준준결선에서 압도적인 레이스를 펼친 한국은 캐나다, 벨기에, 미국과 함께 준결선을 치렀다. 부담스러운 네덜란드, 중국을 피하는 운까지 따랐다. 정석대로 최민정이 선봉장으로 나섰다. 김길리 황대헌 임종언까지 베스트 라인업을 내세웠다. 하지만 중반부터 꼬이기 시작했다. 3위에서 뒤집기를 노리던 한국은 김길리가 치고 나가는 과정에서 먼저 넘어진 미국 선수에 걸려 넘어지는 불운을 겪었다. 김길리가 뒤늦게 손을 뻗어 최민정과 터치해 레이스를 이어갔으나, 이미 벌어진 간격이 컸다. 한국은 2분46초57로 3위로 레이스를 마쳤다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 준결승 미국팀과 충돌하며 넘어진 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
어드밴스를 위해 한국은 항의에 나섰다. 준결승 직후 페널티에 따른 어드밴스 적용을 주장하며 소청 절차를 밟으려 했으나, 판정은 번복되지 않았다. 한국이 어드밴스를 받지 못한 건 충돌 당시 한국이 3위를 달리고 있었기 때문이다.
국제빙상경기연맹(ISU) 규정상 어드밴스를 받으려면 충돌 당시 (결승 진출권인) 1, 2위로 달리고 있어야 한다. 하지만 한국은 김길리가 레이스를 펼칠 당시 순위가 3위였다. 김길리의 충돌 상황에 대해 항의에 나섰던 쇼트트랙 대표팀 관계자는 "김길리가 미국 선수와 동일선상을 만들어 충분히 어드밴스를 받을 포지션이라고 생각했다. 100달러를 들고 소청 절차를 밟으려했지만, 받아들여지지 않았다"고 설명했다.
무조건 받아들이지 않은 것은 아니었다. 정확한 설명이 뒤따랐다. 관계자는 "대개 항의하면 심판이 부정적으로 보는데, 매우 정확하게 설명해 줬다. 두 심판은 우리가 3위에 있었다고 판단했다"고 했다. 이어 "우리는 동일 선상으로 봤으나 심판진은 기존 판정이 맞다며 항의 사유서도, 항의금도 받지 않았다. 억울한 것보단 운이 없었다고 본다. 이런 상황은 심판 재량이라고 생각한다. 오심이라고 보긴 애매하다. 그저 운이 없었다"며 아쉬워했다.
10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 혼성 계주 경기가 열렸다. 결승 진출 실패한 대표팀 김길리. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.10/
한국은 이번 대회 항의할 수 있는 상황을 절대 놓치지 않기 위해 대표팀도 만반의 준비를 했다고 알려졌다. 올림픽에선 판정, 징계 등에 공식적으로 이의를 제기할 때 대표팀 지도자가 현장에서 각 국제스포츠연맹이 정한 액수의 현금(100달러)을 내고 제한된 시간 안에 소청해야 한다. 현금도 미리 준비해놨을 뿐더러, 비디오 분석 코치를 통해 항의 상황을 빨리 판단하기 위해 노력을 쏟았었다. 한국 코치진은 이번에도 100달러를 들고 이의를 제기하려 했지만, 김길리가 3위 포지션이라 이마저도 받아들여지지 않았다.
판정 결과의 아쉬움을 뒤로 하고 한국은 이제 혼성 계주를 마치고 본격적인 메달 레이스에 돌입한다. 12일 여자 500m와 남자 1000m 메달을 두고 경기에 나선다.