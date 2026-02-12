"너무 아름다워서 기절" 임은수-신지아 부러워하던 日 대환호..."아이돌인줄" 모굴스타 하루카 '관심 폭발'

기사입력 2026-02-13 01:37


"너무 아름다워서 기절" 임은수-신지아 부러워하던 日 대환호..."아이돌…
사진캡처=나카오 하루카 SNS

"너무 아름다워서 기절" 임은수-신지아 부러워하던 日 대환호..."아이돌…
사진캡처=나카오 하루카 SNS

[스포츠조선 박찬준 기자]일본이 새로운 미녀 스타의 등장에 환호하고 있다.

주인공은 여자 스키 선수 나카오 하루카다. 나카오는 11일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 에어리얼-모굴파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 프리스타일 스키 여자 모굴 결선 1차에서 70.89점을 받으며 17위에 자리했다. 비록 결선 2차에는 오르지 못했지만, 예선을 통과하는데 성공했다. 나카오는 지난 스위스 엥가딘 세계선수권에서 6위에 오르는 등 최근 좋은 모습을 보였다. 올 시즌 월드컵 랭킹 28위다.

경기력보다 더 주목을 받은 것은 그의 외모였다. 일본 J캐스트 뉴스는 '경기 후 TV 인터뷰에 응한 나카오의 비주얼이 큰 화제가 됐다'고 전했다. '오사카 출신으로 중학교 1학년때 모굴을 시작한 나카오는 월드컵과 세계선수권 등 국제무대에서 두루 활약하며 첫 올림픽 무대에 나섰다'며 상세한 이력까지 빠뜨리지 않았다.


"너무 아름다워서 기절" 임은수-신지아 부러워하던 日 대환호..."아이돌…
사진캡처=나카오 하루카 SNS
팬들은 '너무 아름다워서 기절할 뻔 했다', '뭐야 이 아이돌 수준의 외모는?', '치열이 비정상적으로 아름답다', '나카오가 미인이라는 것을 인정할 수밖에 없다' 등의 댓글을 SNS에 올렸다.

일본은 이번 대회 내내 한국 선수들의 아름다움에 부러움을 표시했다. 특히 신지아의 외모에 큰 관심이 쏟아졌다. 언니들이 만들어 준 태극기 리본 머리띠를 하고 열띤 응원전에 나선 모습은 막내 신지아의 깜찍한 매력과 찰떡처럼 맞아떨어졌다. 일본이 더 난리였다. 일본 언론은 앞다퉈 '신지아의 비주얼에 시선이 집중됐다'며 '김연아의 재림'이라고 보도를 쏟아냈다. 일본 팬들도 '초귀엽다', '얼음 공주 같다', '아이돌처럼 예쁘다' 등의 댓글로 화답했다.

해설에 나선 임은수도 조명됐다. '김연아보다 예쁘다'며 엄청난 관심을 보였다.


박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유민상子' 김수영, 개콘 폐지후 마트판매원 변신...바나나 사업 실패로 큰 빚 "너무 불행해"

2.

[SC이슈] 황희찬 ‘갑질 의혹’ 일파만파…누나 황희정 출연 ‘골때녀’ 하차설 “논의 無”

3.

'母 절연' 심형탁 위해..♥사야 日 가족, 子 하루 돌잔치 총출동 "우리가족 정말 많다"(슈돌)

4.

장윤정, 절연母 대신 얻은 새 가족..."팔순 맞은 시父, 내가 최고라고"('장공장장윤정')

5.

'120억 펜트家' 장윤정, 행사비=차 1대 값이라더니.."1년 주유비만 2억5천만원"

스포츠 많이본뉴스
1.

'영동대교에 페라리 방치?' 황희찬, 때아닌 '의전 갑질' 논란…선수측 "명백한 허위사실, 법적 대응한다"

2.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

3.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

4.

15년 만에 '충격' 이별, 20억 FA '난자리' 희망 보인다…'황-조' 듀오에 '권'까지, 첫 출발 좋다

5.

"내 고집 받아준 유일한 사람" 양현종 3완봉 함께한 남자, 유니폼 바뀌어도 못잊는 '찰떡' 인연…'새출발' 한승택의 다짐 [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

'영동대교에 페라리 방치?' 황희찬, 때아닌 '의전 갑질' 논란…선수측 "명백한 허위사실, 법적 대응한다"

2.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

3.

'페라리 방치→의전 갑질 논란' 황희찬은 억울하다? 선수측이 공개한 '그날의 진실', "HWANG 명예 실추 타협없이 맞고소"

4.

15년 만에 '충격' 이별, 20억 FA '난자리' 희망 보인다…'황-조' 듀오에 '권'까지, 첫 출발 좋다

5.

"내 고집 받아준 유일한 사람" 양현종 3완봉 함께한 남자, 유니폼 바뀌어도 못잊는 '찰떡' 인연…'새출발' 한승택의 다짐 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.