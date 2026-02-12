"너무 아름다워서 기절" 임은수-신지아 부러워하던 日 대환호..."아이돌인줄" 모굴스타 하루카 '관심 폭발'

주인공은 여자 스키 선수 나카오 하루카다. 나카오는 11일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 에어리얼-모굴파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 프리스타일 스키 여자 모굴 결선 1차에서 70.89점을 받으며 17위에 자리했다. 비록 결선 2차에는 오르지 못했지만, 예선을 통과하는데 성공했다. 나카오는 지난 스위스 엥가딘 세계선수권에서 6위에 오르는 등 최근 좋은 모습을 보였다. 올 시즌 월드컵 랭킹 28위다.
경기력보다 더 주목을 받은 것은 그의 외모였다. 일본 J캐스트 뉴스는 '경기 후 TV 인터뷰에 응한 나카오의 비주얼이 큰 화제가 됐다'고 전했다. '오사카 출신으로 중학교 1학년때 모굴을 시작한 나카오는 월드컵과 세계선수권 등 국제무대에서 두루 활약하며 첫 올림픽 무대에 나섰다'며 상세한 이력까지 빠뜨리지 않았다.
사진캡처=나카오 하루카 SNS
팬들은 '너무 아름다워서 기절할 뻔 했다', '뭐야 이 아이돌 수준의 외모는?', '치열이 비정상적으로 아름답다', '나카오가 미인이라는 것을 인정할 수밖에 없다' 등의 댓글을 SNS에 올렸다.
일본은 이번 대회 내내 한국 선수들의 아름다움에 부러움을 표시했다. 특히 신지아의 외모에 큰 관심이 쏟아졌다. 언니들이 만들어 준 태극기 리본 머리띠를 하고 열띤 응원전에 나선 모습은 막내 신지아의 깜찍한 매력과 찰떡처럼 맞아떨어졌다. 일본이 더 난리였다. 일본 언론은 앞다퉈 '신지아의 비주얼에 시선이 집중됐다'며 '김연아의 재림'이라고 보도를 쏟아냈다. 일본 팬들도 '초귀엽다', '얼음 공주 같다', '아이돌처럼 예쁘다' 등의 댓글로 화답했다.