홍진영 깜짝 근황, 한밤중 천연기념물 살렸다..부엉이 구조→인계까지 직접 '훈훈'

기사입력 2025-09-08 07:43


[스포츠조선 김소희 기자] 가수 홍진영이 한밤중 우연히 마주친 부엉이 한 마리와의 따뜻한 인연을 전하며, 작은 생명을 살려낸 훈훈한 미담을 공개했다.

8일, 홍진영은 자신의 SNS를 통해 한밤중에 겪은 감동적인 사연을 장문의 글로 공개했다

먼저 그는"늘 공연을 마치고 사무실에서 늦은 미팅까지 끝낸 뒤 집에 가려고 나왔는데, 함께 미팅하신 대표님 차 위에 작은 부엉이가 앉아 있는 거다"라고 전했다.

이어 "처음엔 신기해서 곧 날아가겠지 싶었는데, 가까이 다가가 보니 상태가 너무 안 좋아 보이더라. 혹시 탈수 증상일까 싶어 물을 떠서 조심스레 가져가 봤는데, 부엉이가 놀라 도로 쪽으로 날개짓을 하더니 제대로 날지도 못하고 도로 한가운데서 기어가다 멈춰 서버렸다"고 상황을 설명했다.

홍진영은 "야생동물보호센터는 새벽이라 연락이 안 되고, 도로에 두고 가자니 차에 치일까 걱정돼 일단 병원으로 데려가기로 했다"며 "그런데 서울 시내 24시 동물병원 스무 군데 넘게 전화를 돌렸는데도 다들 부엉이 진료는 어렵다고 하시더라. 마지막이라는 심정으로 전화를 건 병원에서 "데려오라"고 해주셨을 때 정말 얼마나 안도했는지 모른다"고 당시 절박했던 심경을 전했다.


다행히 병원에서는 엑스레이 촬영 결과 큰 이상은 없었고, 산소 치료와 포도당 처치를 받은 부엉이는 서서히 기력을 회복했다. 홍진영은 "선생님 말씀으로는 아마 저혈당 쇼크였던 것 같다고 하셨다"고 전했다.

다만 홍진영은 치료를 마친 뒤 인계 문제로 또 한 번 고민이 이어졌다. 그는 "원래는 오전에 야생동물보호센터에 연락해 부엉이를 보내려 했지만, 병원에서 나오며 '천연기념물인데 내가 잘못 보호하면 어떡하지…' 하는 걱정이 들어 혹시나 하는 마음에 성동구청에 전화를 드렸다. 그런데 감사하게도 바로 "데리러 오시겠다"는 답을 주셔서 얼마나 안심이 됐는지 모른다"고 덧붙였다.

새벽 5시경, 부엉이를 무사히 인계한 홍진영은 이번 경험을 통해 깊은 감동을 받았다고 전했다. 그는 "이 글을 쓰는 이유는 단 하나다. 작은 생명을 위해 기꺼이 진료를 맡아주신 원장님, 그리고 빠르게 대처해주신 성동구청께 깊이 감사드린다. 덕분에 소중한 생명이 무사히 지켜질 수 있었다. 진심으로 감사드린다"고 깊은 감사의 마음을 전했다.

한편, 홍진영은 지난 5월 '13579 (작곡가 Ver.)'을 발매했다.

