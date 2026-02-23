'붉은 진주' 박진희 "굉장한 서사 가진 캐릭터, 1인 2역으로 환골탈태…

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박진희가 '붉은 진주'를 통해 1인 2역에 도전한 소감을 전했다.
박진희는 23일 진행된 KBS2 새 일일드라마 '붉은 진주' 온라인 제작발표회에서 "(두 캐릭터 모두) 굉장한 서사를 가진 캐릭터라 연기해 보고 싶은 욕심이 컸다"라고 했다.
'붉은 진주'(극본 김서정, 연출 김성근)는 거짓 신분으로 돌아온 두 여자가 아델 가에 감춰진 죄악과 진실을 밝혀내는 치밀하고 강렬한 복수 연대기를 그린 작품이다.
박진희는 극 중 쌍둥이 자매 김명희와 김단희를 1인 2역으로 소화했다. 언니 김명희는 다정한 성품의 간호사였지만 비극적 운명에 휘말리고, 동생 김단희는 언니 사건의 진실을 알게 된 뒤 자신의 인생을 내려놓고 언니의 이름으로 살아가며 처절한 복수의 길을 선택한다.
'태종 이방원' 이후 오랜만에 KBS 안방극장에 돌아온 그는 "일단 역할 자체가 굉장한 서사를 가진 캐릭터라 연기해 보고 싶은 욕심이 들었다. 처음에는 복수극이라고 해서 '매번 일일드라마에서 볼 수 있는 뻔한 스토리가 아닐까' 싶었는데, 대본을 읽고 나서 생각이 바뀌었다. 서로를 계속 의심하고 무엇이 진실일지 밝혀가는 과정이 마치 스릴러 같기도 해서 시나리오 다음 장이 궁금해지더라. 또 일일드라마는 분량이 워낙 많다 보니, 캐릭터에 깊이 몰입할 수 있었다. 촬영이 없는 날에도 대사를 계속 외우다 보니, 자다가 꿈을 꾸기도 했다"고 전했다.
이어 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "같지만 다른 캐릭터를 보여줘야 해서 억양이나 말투, 표정을 어떻게 다르게 할 수 있을지 신경을 많이 썼다. '환골탈태'라는 말처럼 뼈가 바뀌어야 다른 사람처럼 표현이 되지 않겠나. 캐릭터를 고민하면서 재밌기도 하고 짜릿하기도 했다. 또 제가 얼마 전에 편집실에 가서 먼저 봤는데, 생각보다 두 역할을 잘 소화해 낸 것 같아서 뿌듯했다. 고민한 만큼 잘 나온 것 같다"고 만족감을 드러냈다.